Pedro Ernesto: "O melhor para Inter e William é a reconciliação"

Venceu a janela europeia de contratações. Não veio a proposta de R$ 20 milhões pretendida pelo Inter para vender William. Com isso, entendo que o melhor para as partes será a reconciliação. Ruim para o Inter perder um jogador desta qualidade precisando fazer um time. Pior para o jogador. Não dá para um profissional de futebol ficar parado por um ano e quatro meses. Ele perde massa muscular, perde reflexos e ainda perde o padrão de atleta necessário em esporte de alta performance.

Melhor seria Wiliam renovar com o Inter. Ficando parado, seu sonho de ir para o futebol europeu fica fora de padrão. Não dá para dar murro em ponta de faca. Melhor sentar e resolver o que beneficiará o clube e o jogador.

Nota oficial

Wiliam fez uma nota oficial desastrada. Deve ter sido muito mal orientado. Se resolver se reconciliar com o clube, precisará divulgar outra nota. Nela, pedirá desculpas ao torcedor com o propósito de se reabilitar. Torcedor se ofende quando alguém desdenha do seu clube. Claro que tudo isso é um sonho. Quero o melhor para os jogadores e para o clube. Será que quando acordar isso será realidade? Tomara que não.

Estrela

O Grêmio começa esta noite a sua temporada. O que se diz na Arena é que o clube quer ser campeão gaúcho. Vai encarar com muita seriedade esta competição. O que os gremistas querem é evitar o hepta do Internacional. Como o time gremista é muito superior, vejo esta possibilidade com muita chance de acontecer.

