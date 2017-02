Pedro Ernesto: "Prejuízo monumental para o Grêmio"

Coluna do Pedro 09/02/2017 | 08h03

Douglas vai parar por, pelo menos, seis meses. O maestro teve rompimento do ligamento cruzado anterior. Essa é uma séria lesão que requer cirurgia e exige recuperação lenta e difícil. Menos mal que o Grêmio tem Bolaños. Ele é o único reserva do grupo de jogadores que pode ser cogitado para titularidade. Tudo que se dizia é que deveria ser substituto de Douglas. Quis o destino, por linhas tortas, que isso acabasse acontecendo. Agora, é torcer pela recuperação de Douglas e esperar que, finalmente, o bom futebol do craque equatoriano apareça aqui no futebol brasileiro.

Ambientação – Em função da necessidade de uso imediato de Bolaños, fica importante saber como anda esse jogador. Mesmo sem ter sido brilhante, foi dele o gol contra o Atlético-MG na final da Copa do Brasil. Em Caxias do Sul, ele jogou poucos minutos, mas foi o suficiente para marcar um gol. Talvez o mais importante esteja na informação trazida pelo repórter Rodrigo Oliveira, de Brasília. Segundo ele, o jogador está mais descontraído e até brinca com os companheiros.

Agradecimentos – Não foram poucas as manifestações de carinho de ouvintes, admiradores e parceiros comerciais pelos 90 anos da Radio Gaúcha. Nosso Sala de Redação recebeu ontem grande público no Gaúcha Sport Bar. Foi um dia completo. Obrigado a todos. Seguimos com a certeza de que caminhamos para mais 90 anos. Muito bom saber da grande repercussão.

