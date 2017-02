Pedro Ernesto: "Saiu a extravagância"

Coluna do Pedro 23/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O Grêmio buscou o centroavante fazedor de gols e pode pagar caro ele, Lucas Barrios.

Tenho dúvidas se vale a pena o investimento. Tem 32 anos e é o quarto reserva no Palmeiras. Perde para Borja, para Willian Bigode e Alecsandro. Não tem tido bons desempenhos mesmo que conte com uma trajetória profissional de qualidade.

É bom jogador, melhor dos que o Grêmio tem, mas acho que não é exatamente o jogador pelo qual se justifica uma extravagância.

Romildo Bolzan Júnior e seus companheiros de diretoria devem ter concluído que reforços importantes para enfrentar o ano exigente.

Carnaval

O Rio de Janeiro continua lindo. No Carnaval, tem eventos todos os dias. Blocos desfilam diariamente. Tem ainda as praias. A polícia não quer mais eventos. Uma das semifinais da Taça Guanabara vai para Volta Redonda. A outra vai para Xerém. O futebol carioca merecia melhor sorte. Mas como o Estado está quebrado, falta policia para atender todas as necessidades.

Anderson

Anderson só deu prejuízo ao Inter. O jogador ganha altos salários e ainda tem mais dois anos de contrato. Menos mal que o Coritiba esta contratando esse atleta. Mas ainda assim, o Colorado deve pagar parte do seu salário. Esse é o pepino que resta, que segue muito graúdo.

