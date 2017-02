Zé Victor Castiel: "Inter precisa contratar mais armadores e atacantes"

Paixão Colorada 03/02/2017 | 07h40 Atualizada em

O time do Inter que enfrentou o Brasil-Pel no Beira Rio teve duas atitudes diferentes. No primeiro tempo, jogou de forma interessada e envolvendo o adversário.

Dessa forma de jogar resultaram dois gols e a sensação de que seria uma vitória com boa diferença.

As boas notícias do primeiro tempo foram Rodrigo Dourado, Uendel e Nico López. Esse último muito interessado na partida, movimentou-se bastante e foi o principal atacante da equipe.

Com a lesão de Anselmo, Antônio Carlos Zago colocou em campo um menino da base chamado Charles. Pois esse jovem volante acabou sendo a melhor surpresa da partida. Jogou com desenvoltura, dando a esperança de que, continuando com essa performance, será o companheiro de Rodrigo Dourado no meio-campo do Inter.

No segundo tempo o time, mesmo com um a mais, sentiu a parte física e diminuiu muito seu ritmo na partida e baixou a a qualidade de seu jogo. Ao final, o 2 a 1 ficou de bom tamanho.

Está claro que o técnico utilizará a Primeira Liga para encontrar os donos de cada posição e dar continuidade para que, daí, saia uma formação realmente competitiva.

Mais reforços

Continuo com a convicção de que o Colorado precisa contratar mais armadores e atacantes. Até lá veremos mais experimentações. O que, na minha opinião, está completamente correto.

*Diário Gaúcho