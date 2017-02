Zé Victor Castiel: "Nova chance para Seijas"

Paixão Colorada 04/02/2017 | 07h40 Atualizada em

Tudo indica que Antônio Carlos Zago escalará Seijas para jogar ao lado de D'Alessandro neste sábado, contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio. Este jogador, em que pese as boas referências que o precediam quando o Inter o contratou, nunca conseguiu mostrar o futebol que a torcida esperava dele.

Estabeleceu-se uma discussão sobre onde ele renderia melhor. Aliás, a grande pergunta é: qual a posição ideal, no time, para este jogador?

Quando o Inter acenou com a contratação de Seijas, fui buscar informações e verifiquei, que no seu clube de origem, ele jogava como um meia-atacante, preferencialmente pelo lado esquerdo do campo. Seu ponto forte era o chute potente de média e longa distância.

Aoesar disto, Seijas, pelo menos até agora, não conseguiu achar nem seu futebol e nem sua posição em campo. Também ficou devendo os chutes a gol. O que sobra para ele – e, inclusive, fez com que a torcida o tivesse em alta conta – foi o fato de ele se entregar nos jogos e vestir a camisa do Colorado com muita garra.

Hora das boas atuações – O problema é que isto não é suficiente. Seijas precisa de boas atuações para que se consolide e possa ajudar o Internacional nesta árdua caminhada para tentar voltar à elite do futebol brasileiro.

Neste sábado, Zago o escalará ao lado de D'Ale, mas com a obrigação de voltar para marcar. Tomara que dê certo.

Mudando de assunto, estarei neste final de semana no teatro da AMRIGS, às 21h, com a comédia Homens de Perto. O espetáculo está remodelado e garante gargalhadas à plateia.

Nos vemos por lá. Bom fim de semana.

