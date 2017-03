Guerrinha: "A vitória ficou em boas mãos"

Coluna do Guerra 13/03/2017 | 08h00 Atualizada em

Longe do Beira-Rio, com um a menos desde o começo do segundo tempo, sem o maestro D'Alessandro, o Inter jogou muito menos do que vinha apresentando.



Perdeu para o Juventude, por 1 a 0, levou bola na trave, fez do goleiro Danilo a sua melhor figura e mostrou que ainda precisa qualificar o time para encarar as durezas da temporada.

Resultado ruim, mas que serve para alertar a direção de que o bolo ainda precisa de mais farinha.

INVICTO – Sem repetir as suas atuações anteriores, o Novo Hamburgo conheceu a primeira derrota. Perdeu para o Cruzeiro, mas seguiu na ponta da tabela, com gordura, classificado e sem motivos para preocupações.

NOVELA – Fim da novela. Após muitos desacertos com as pessoas que cuidam dos interesses do jogador, o Grêmio acertou os ponteiros e anunciou a renovação do veloz Pedro Rocha, que voltou com a corda toda e deixou o técnico Renato Portaluppi cheio de razão ao mantê-lo entre os titulares.

PERIGO – Aumentou o risco. Num jogo em que ninguém poderia perder, o São Paulo derrotou o Ypiranga, voltou a respirar um pouco mais aliviado e deixou o time de Erechim em situação complicada. Com apenas quatro pontos, o dono do Colosso da Lagoa vai ter que precisar tirar sangue das unhas nos últimos quatro jogos para salvar a pele.

Perguntinha:

O Inter não vai contratar um meia?