Guerrinha: "Agradou o resultado"

Fora de casa, desfalcado, contra o quase desconhecido Zamora, o Grêmio conseguiu o que mais queria: a vitória. Venceu por 2 a 0, depositou os primeiros três pontos na conta, encaminhou a classificação e mostrou que, para sonhar com o caneco da Libertadores, vai precisar fazer muito mais do que tem feito.

Por enquanto, porém, não há grandes motivos para preocupação.

CONSTATAÇÃO

É quase uma certeza. Quem viu o Inter neste começo de ano, muito provavelmente vai concordar que tudo poderia ter sido diferente, em 2016, com a presença do gringo D'Alessandro.

Sem o mesmo fôlego de tempo atrás, mas ainda com uma técnica absurda, fazendo a bola correr, o argentino segue fazendo a diferença com passes milimétricos e tem tudo para ser decisivo na rota do Inter.

CARTÃO

Começou muito bem. Em um Maracanã animado, envolvente, o Flamengo fez estreia de luxo na Libertadores. Aplicou 4 a 0 no San Lorenzo, jogando um futebol de muito bom nível, assumiu a ponta da tabela, encaminhou a classificação e deixou a impressão de que será osso duro de roer na competição.

INCRÍVEL

É quase inacreditável. No jogo em que começou atrás de quatro gols, e depois de seis, o Barcelona conseguiu a façanha. Goleou o Paris Saint-Germain por 6 a 1, derrubou todos os prognósticos e provou que é o melhor time do planeta.

Depois dessa, o moral foi nas nuvens, e o caneco da Liga das Campeões ficou mais perto.

PERGUNTINHA

Quantos gols Brenner vai fazer em 2017?

