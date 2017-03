Guerrinha: "Favorito para encaminhar a classificação"

Coluna do Guerra 08/03/2017 | 08h00 Atualizada em

Vida que segue. Mais animado ainda após o desempenho no Gre-Nal, o Inter retoma a sua caminhada na Copa do Brasil logo mais, no Maranhão, onde enfrenta o azarão Sampaio Corrêa.

Claro que não existe jogo jogado, mas pelo momento e pela evolução, não é exagero afirmar que o time do técnico Antônio Carlos Zago joga como favorito no Nordeste e para costurar a passagem para a próxima fase.

Jóquei – Cheio de desfalques, resta ao técnico Renato Portaluppi colocar a mão na massa, se virar com o que tem e fazer um time competitivo para encarar os próximos jogos. Isso aconteceu com Roger Machado no ano passado.

O ex-treinador gremista chegou, encontrou pouca coisa no armário e conseguiu montar o quebra-cabeça.

Mais do que nunca, o sucesso do Tricolor, nesta hora complicada, passa pelas ideias, pelas atitudes do chefe do vestiário, que tem o grupo na mão e a capacidade para sair da encrenca.

Enrosco – Na próxima rodada, Passo Fundo e São José, os dois últimos da tabela, fazem um jogo de risco no Vermelhão da Serra.

Quem ganhar passa a respirar com mais tranquilidade. Já o perdedor dá um passo enorme para começar a ver de perto o fantasma do rebaixamento.

Atropelamento – O Novo Hamburgo não tomou conhecimento do Passo Fundo, fez 4 a 1 e chegou aos incríveis 18 pontos em seis jogos.

Perguntinha

Alguém esperava tanto de Brenner?

