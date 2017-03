Guerrinha: "Jogo amistoso na Arena nesta quinta-feira"

Coluna do Guerra 02/03/2017 | 07h52 Atualizada em

Logo mais, na Arena, cheio de meninos e de desconhecidos, o Grêmio enfrenta o Ceará, pela Primeira Liga. Será um jogo que só serve para alguns tentarem mostrar ao técnico Renato Portaluppi que podem ser lembrados mais adiante.

Assim mesmo, é bom que a turma do Humaitá tente fazer a sua parte e some três pontos, o que sempre é bom para quem pensa no futuro e não quer virar ilustre desconhecido num clube tão grande.

Tendência – Tudo indica que, no mínimo, até sábado, ninguém descobrirá se D'Alessandro estará ou não no campo para o Gre-Nal. Por não ter retornado aos treinos após a folga de Carnaval, a impressão que fica é de que o gringo enfrenta um desconforto e, talvez, seja preservado para não comprometer o ano.

Pesadinho – Afastado do grupo por indisciplina, parece que o atacante Walter caiu em desgraça no Goiás. Até para explicar aos torcedores, a direção do clube liberou uma informação preocupante, de que o jogador está com 106 quilos e, por isso, sem chance de produzir o que pode.

Isolamento – Dono de uma bola redonda, mas aparentemente pouco interessado, o habilidoso Paulo Henrique Ganso está fora dos planos do Sevilla. Não é de duvidar que, pelo momento, apareça alguém que consiga trazê-lo de volta ao nosso futebol, onde ele seria titular na maioria dos clubes.

