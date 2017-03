Guerrinha: "Jogo contra o Sampaio Corrêa virou um amistoso"

Coluna do Guerra 15/03/2017 | 07h33 Atualizada em

Virou amistoso



Logo mais, no Beira-Rio, o Inter, após golear por 4 a 1 no Maranhão, volta a encarar o Sampaio Corrêa, num jogo que serve para cumprir tabela e carimbar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

Pela vantagem oceânica, sem nenhum risco de surpresas, tudo indica que o técnico Antônio Carlos Zago vai utilizar um time misto, pensando muito mais no São Paulo de Rio Grande e no Gauchão.

PEDREIRA

Tem cara de pedreira.

Logo mais, no Bento Freitas, o Grêmio, motivado pela boa largada na Libertadores, visita o ainda irregular Brasil-Pel, no caldeirão do Bento Freitas.

Um teste importante para o time do técnico Renato Portaluppi, que ainda está atrás de ajustes, na busca de um desempenho melhor para sonhar com o caneco da América.

GORDURA

Acabou a tortura.

Com a vitória sobre o Caxias, dentro do Centenário, o Veranópolis deu um grande salto na tabela, ficou perto de garantir a vaga e, acima de tudo, salvou a pele do pior no Gauchão.

Aconteça o que acontecer daqui para a frente, o clube da Serra já tem motivos para comemorar a permanência na primeira turma em 2017.

PEPINO

Um vai ficar na pior.

Logo mais, na Argentina, acontece o encontro entre San Lorenzo e Atlético-PR, que largaram muito mal na Libertadores.

Quem ganhar sonha com classificação, e quem perder fica com um enorme pepino para descascar.

PERGUNTINHA

Quando Luan vai voltar a brilhar?

