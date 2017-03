Guerrinha: "Juventude vai fazer uma Copa do Mundo contra o Inter"

Coluna do Guerra 11/03/2017 | 08h01 Atualizada em

Neste domingo, no Alfredo Jaconi, o Inter, cheio do moral, enfrenta o Juventude, que deixou muito a desejar nos primeiros jogos, trocou o comando técnico e vai fazer do jogo uma Copa do Mundo.



Um jogo interessante, que vale briga direta na tabela, em que o técnico Antônio Carlos Zago vai ter que se virar para fazer o Colorado manter o padrão, a boa fase, sem D'Alessandro, simplesmente o engenheiro do time e que faz a diferença quase sempre.

Tempo

Veio em boa hora.

Essa folga na Libertadores, após a boa estreia, certamente está sendo comemorada no Humaitá.

Além de servir para ajustar um esquema, achar a melhor escalação, a parada será importante para que aqueles que estão fora possam se recuperar e deixar o time do técnico Renato Portaluppi um pouco mais encorpado.

Piada do Guerra...

Após examinar o paciente, o médico chama a mulher e faz recomendações.

- Seu marido está com stress profundo. A situação é bem delicada e se a senhora não seguir todas as instruções que vou lhe passar, ele certamente vai morrer. São poucas instruções!

Atenta, ela ouviu as recomendações:

- Prepare um café reforçado todas as manhãs! Sempre o receba feliz! Nunca o incomode! Faça sexo três vezes por semana, no mínimo! Se ele pedir cerveja, sirva bem gelada! Não o aborreça com os problemas do universo feminino! E esteja pronta para fazer o que ele quiser! - recomendou.

No caminho de casa, curioso, o marido pergunta para a mulher o que foi que o médico disse. E ela respondeu, sem titubear:

- Ele disse que você vai morrer!!!!!!

Leia outras colunas do Guerrinha



*Diário Gaúcho