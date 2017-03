Guerrinha: "Léo Ortiz tem dado conta do recado"

Coluna do Guerra 01/03/2017 | 07h59 Atualizada em

Verdade que a amostragem ainda é pequena e que é melhor esperar um pouco mais, mas a maior das verdades é que o menino Leo Ortiz, até agora, deu conta, com sobras, do recado. Além de defender com segurança, que é o mais importante para um zagueiro, ele ainda contribuiu, dias atrás, com um passe de quase 40 metros, numa prova de que tem intimidade com a redonda.

Se vai dar caldo, só Deus sabe, mas que o setor defensivo do Inter melhorou é uma certeza.

Marcação – Com a chegada de Barrios, o Grêmio terá muito mais poder de fogo. O que não se sabe ainda, mais não vai demorar, é como o técnico Renato Portaluppi vai arrumar seu time do meio para trás. Mais do que nunca, para liberar os da frente, o Tricolor terá que trabalhar bem na hora de defender.

Substituto – Sem tempo para perder, o Passo Fundo anunciou Leocir D'Allastra, que fez bonito no Ypiranga e sabe das coisas. Mas ele vai precisar baixar a biblioteca até o final do Gauchão. Se o clube não conseguir alcançar o grande objetivo, de escapar da degola, certamente o culpado não estará na casamata.

Vermelho – É sempre do mesmo jeito. Semana passada, em casa, o Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil pelo Asa, de Arapiraca-AL. Sabem o que aconteceu: estourou no técnico Paulo Cesar Carpeggiani, que perdeu o emprego.

D'Alessandro joga o Gre-Nal?

