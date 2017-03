Guerrinha: "O baixinho e incansável Ramiro"

Coluna do Guerra 07/03/2017 | 08h00 Atualizada em

Não foi só o Bolaños. Verdade que o equatoriano, de novo, fez uma bela atuação, com muita movimentação, um gol de qualidade, passes generosos aos seus companheiros, mas quem também esteve acima da média, pelo lado do Grêmio, foi o baixinho e incansável Ramiro.

Sem aparecer muito na frente, ele prestou um belo serviço aos meninos Jailson e Michel na função de marcar e provou que é peça importante no esquema do técnico Renato Portaluppi.

CANDIDATO — Após a vitória na estreia, o São Paulo de Rio Grande perdeu três jogos e empatou dois.

Com isso, fechou a rodada na porta da zona da desgraça, com apenas cinco pontos. O clube já começa a deixar o seu povo preocupado.

CERTEIRO – Após um primeiro tempo apagado, quando ficou prejudicado pela falta de jogadas, Brenner deu a pitada que o torcedor queria e esperava no segundo tempo do clássico. Participou de um gol e fez outro com um toque inteligente, de quem conhece a área. Outra vez, mostrou que merece a camisa titular do Inter. Mais um acerto do técnico Antônio Carlos Zago.

CAIU – As informações que chegam da Serra são de que o técnico Paulo César Parente não trabalha mais no Juventude. Em sua primeira experiência como técnico de um time profissional, PC não resistiu ao mau início no Gauchão e a eliminação precoce na Copa do Brasil.

Perguntinha

Lucas Barrios começa na Venezuela?

