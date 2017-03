Guerrinha: "Ramiro precisará mudar o comportamento"

Coluna do Guerra 03/03/2017 | 07h38 Atualizada em

Acostumado a aparecer na frente como elemento surpresa, o incansável Ramiro precisará mudar o comportamento.

Com a bem provável escalação do trio Bolaños, Luan e Lucas Barrios, o escolhido do técnico Renato

Portaluppi será mais marcador do que tem sido, tudo para facilitar a vida dos mais habilidosos que atuam do meio para a frente.

Sufoco – Com um time que não mete medo em ninguém, o Corinthians empatou no tempo normal contra o Brusque e só escapou nas penalidades por milagre.

Pelo que se observou, o Timão estão muito longe de ser confiável e se seguir assim viverá crises e mais crises na temporada.

Problemão – Caso o argentino D'Alessandro seja mesmo preservado do Gre-Nal, o técnico Antônio Carlos Zago precisará quebrar a cabeça para resolver um problema que não é pequeno.

Parece que os principais candidatos são Roberson, Valdívia e Seijas, todos muito menos do que o gringo e que não possuem o cacoete da criação de jogadas.

Dentro – O Coritiba demitiu o técnico Carpeggiani e caiu do cavalo. Perdeu para os reservas do Atlético-PR, aumentou a crise e provou que o problema, ao contrário do que imaginavam, está dentro e não fora do campo.

Perguntinha

Teremos surpresas nas escalações do Gre-Nal?

*Diário Gaúcho