Pedro Ernesto: "A terceira etapa da Copa do Brasil ainda oferece um adversário muito menor"

Coluna do Pedro 08/03/2017 | 08h00 Atualizada em

Espero pela vitória do Inter esta noite. Falo com simplicidade pela diferença entre os dois times. O Sampaio Corrêa é um time sem investimentos e limitado nas suas participações regionais ou nacionais.

Espero que o treinador Antônio Carlos Zago coloque Iago na lateral esquerda pela ausência do lesionado Carlinhos e mantenha aquele funcionamento correto no lado esquerdo do time e na proteção dos volantes.

Com isso, se tem a liberação de D'Alessandro para criar. Nico López precisa ser confirmado como titular depois de tudo que fez no segundo tempo do Gre-Nal.

A terceira etapa da Copa do Brasil ainda oferece um adversário muito menor ao Internacional.

Desfalques

Geromel não viaja. Edílson está fora. Douglas volta no final do ano. Walace foi vendido. Maicon tem problema muscular. São desfalques lamentados por Renato Portaluppi. Mas o adversário é o Zamora. Não é de assustar. Esse é, teoricamente, o adversário mais fácil para o Tricolor nesta fase de grupo da Libertadores. Menos mal que os problemas estejam se precipitando agora.

Ainda o Gre-Nal

Revi o lance de Paulão contra Pedro Rocha. Pênalti. O zagueiro do Inter só toca no atacante. Vuaden achou que o colorado tocou a bola. Errou. O cotovelo de Brenner buscou o peito de Geromel. Ele não queria esta consequência, mas agiu de forma que ela pudesse existir. Foi uma agressão do jogador colorado.

*Diário Gaúcho