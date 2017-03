Pedro Ernesto: "As diferenças gritantes do Inter de 2017 para o Inter de 2016"

Coluna do Pedro 10/03/2017 | 08h02 Atualizada em

Nico López está jogando, neste momento, muito mais do que jogou no ano passado. O time deve estar lhe favorecendo. Brenner tem média de um gol e meio por partida. No ano passado, ele não era utilizado. D'Alessandro tem sido o maestro do time. No ano passado, ele estava no River Plate.



Enquanto isto a diretoria negocia Ariel com o Barcelona de Guayaquil. Já tinha também negociado Anderson e tantos outros. São diferenças que explicam porque o Inter foi parar na Série B e porque começa a mostrar um time que tem jogadas, que tem jogadores de qualidade e que abre boas perspectivas para o torcedor colorado.

RECREIO TRICOLOR

O Grêmio não jogou bom futebol. Sua defesa teve graves defeitos. Titulares fizeram falta. Mesmo assim, veio a vitória. Tudo porque a fase de grupos da Libertadores será um recreio, contra adversários muito menores. Deve terminar em primeiro no grupo. Aproveitando a fragilidade do adversário, fez o que se esperava: trouxe os três pontos da Venezuela.

FLAMENGO

O time carioca deu a grande nota da presença brasileira na noite de quarta-feira. Bancou a reforma do Maracanã, que foi criminosamente abandonado, e colocou 60 mil pessoas na sua estreia na Libertadores. No campo, fez 4 a 0 no San Lorenzo — uma façanha, porque o times argentinos não costumam tomar goleada. O Mengão quer fazer história nesta Libertadores

*Diário Gaúcho