Pedro Ernesto: "Campanha do Inter é um fracasso completo"

Independentemente do acerto ou erro da arbitragem no final do jogo de ontem no Alfredo Jaconi, a caminhada do Inter no Campeonato Gaúcho é um fracasso completo até agora. Em sete jogos, contabiliza apenas uma vitória no Estadual. O time de Antônio Carlos Zago estaria fora das quartas de final se a primeira fase do Gauchão tivesse terminado ontem.

Convenhamos, o torcedor do Inter merece mais. O time melhorou, mas ainda não é suficiente.

Fazer discursos contra a arbitragem só pode servir para mascarar a absoluta incompetência do time e da direção. Marcelo Medeiros e Roberto Melo precisam intervir e, com Zago, resolver problemas técnicos na formação do time.

SUSPEIÇÃO

Roberto Melo esbraveja e coloca o campeonato sob suspeição. Diz que existem forças que não querem ver o Inter hepta. Concordo. As grandes forças contrárias ao interesse colorado estão na qualidade do futebol do próprio time. A campanha é muito ruim. Gasta R$ 7 milhões por mês e não consegue ganhar de times com orçamentos inferior a R$ 200 mil.

CAIU O LÍDER

A invencibilidade do Novo Hamburgo até que foi longe demais. Foi espetacular. Um dia cairia. Foi diante do Cruzeiro, que tem um time de muita qualidade. Perdeu para o Cruzeiro, que só teve uma derrota no campeonato, contra o Grêmio. Nada desesperador.



