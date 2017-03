Pedro Ernesto: "Marcelo Cirino já procura imóveis em Porto Alegre"

Coluna do Pedro 02/03/2017 | 07h48 Atualizada em

O jogador procura casa para alugar em Porto Alegre. As imobiliárias e corretores que tratem de fisgar este cliente. O Inter acerta com um jogador de grande qualidade. No Atlético Paranaense, ele fez furor. Jogador de grande estatura, de grande velocidade e fazedor de gols. Um jogador fora de série. Depois veio o Flamengo e aí deu problema. Importante tentar saber o que aconteceu.

Como um jogador com tantas virtudes não consegue jogar e frustra o clube de um grande investimento? Qual Marcelo Cirino está alugando casa e desembarcando em Porto Alegre para ser atleta do Inter? Se for o do Paraná, o Inter estará dando um grande passo para a formação de um time de muita qualidade.

Pode parar

O Ceará está atravessando o país, gastando uma fortuna para trazer uma delegação para jogar uma partida que ninguém tem interesse. Sendo assim, pergunto: por que não parar com esta competição que sai do nada e vai a coisa nenhuma? Termina esta fase e esquece. Não expõe mais os clubes ao ridículo, não joguem mais dinheiro fora e acabem com esta besteira.

Estádio

E segue a bagunça no Rio de Janeiro. Já estamos na quinta-feira e os clubes ainda não sabem em que estádio vão jogar. O Maracanã, depois de abandonado por algum tempo, começa a ser recuperado. Ainda bem. Antes tarde do que nunca. O futebol brasileiro não toma jeito.

*Diário Gaúcho