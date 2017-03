Pedro Ernesto: "Pedro Rocha ou Barrios"

Coluna do Pedro 07/03/2017 | 08h00 Atualizada em

Há uma forte discussão sobre a escalação de Pedro Rocha e Barrios no time do Grêmio. O primeiro conserva o esquema vitorioso do time em 2016. Barrios representa esquema diferente, e a presença de um centroavante de posicionamento, algo que o Grêmio não tem faz muito tempo.

Confesso gostar dos dois jogadores e das duas maneiras de atuar.

No entanto, a contratação de Barrios representa a necessidade da sua escalação.

Cabe ao treinador Renato Portaluppi encontrar uma forma de jogar que enquadre o novo jogador. E ter ao, mesmo tempo, um ataque formado por Barrios, Luan e Bolaños é uma força que não se pode desperdiçar.

Creio que não será o caso.

Nico López

Não se pode mais esperar pela titularidade desse jogador. Sua participação no Gre-Nal foi estupenda. Um jogador recuperado das dificuldades encontradas em 2016. Outro que garantiu lugar é Brenner. Tem média de gols dos maiores goleadores do planeta. O ataque do Inter está escalado. Falta arrumar o meio e a defesa. Mas é inegável o progresso do time.

Adversários

Grêmio e Inter jogam competições diferentes neste meio de semana. A semelhança está na qualidade dos rivais. São times menores e que, mesmo jogando em casa, não devem ser considerados favoritos. Mesmo assim, é bom não levar de barbada. Futebol se ganha no campo e com muito sacrifício.

*Diário Gaúcho