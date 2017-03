Pedro Ernesto: "Vuaden é garantia de tranquilidade no Gre-Nal"

Coluna do Pedro 03/03/2017 | 07h36 Atualizada em

Ele merecia. Vuaden acaba de ser duramente injustiçado pela CBF, que o retirou do quadro de arbitragem da Fifa, mesmo que continue sendo o melhor árbitro brasileiro. Vuaden foi e é mais que um grande árbitro. Ele inventou uma forma de atuação de deixar a bola andar, diferentemente da maioria de seus colegas que ficam fracionando o jogo a cada encostada de dois jogadores.

Sua escalação para o Gre-Nal é a garantia de que teremos muita tranquilidade, a menos que os jogadores decidam não jogar, o que não acredito. A presença de Vuaden apitando é mais uma certeza que carrego de que teremos um grande Gre-Nal.

Trio de ouro

A direção do Grêmio tratou com muito profissionalismo a contratação de Lucas Barrios. É importante que ele jogue o Gre-Nal e consiga alguma familiaridade com seus companheiros no jogo da próxima quinta, pela Libertadores. Poucos dias foram necessários para o nome de Barrios aparecer no BID. Com ele, o Grêmio coloca em campo sua grande atração e forma aquilo que chamo de o Trio de Ouro. Valoriza muito o clássico.

Youtube

Jornalistas concorrentes da Globo festejaram a transmissão do Atle-Tiba, que teve 140 mil visualizações. Se fosse na Globo, teria 50 milhões. Os clubes nada receberam e ainda tiveram de pagar a transmissão, que pela técnica que foi empregada deve ter custado algo em torno de R$ 200 mil. Como os dirigentes brasileiros adoram brigar com quem os sustenta. E jornalistas concorrentes dão força. É muita burrice.

