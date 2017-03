Zé Victor Castiel: "Inter mudou de atitude"

Paixão Colorada 10/03/2017 | 08h02 Atualizada em

Está certo, é preciso levar em consideração o fato de que o Sampaio Corrêa é um time muito limitado. Mas o jogo de quarta-feira foi excelente para as experiências e para continuidade do trabalho que o técnico Antônio Carlos Zago está promovendo no Internacional.

Ficou muito clara absoluta necessidade de o Colorado jogar com um armador de ofício. Escancarou-se, também, a importância de D'Alessandro para o atual momento do time. Outros jogadores também têm se mostrado bastante importantes nesta reformulação que está sendo implementada. Refiro-me a nomes como Rodrigo Dourado e Uendel, que têm reeditado excelentes participações nos últimos jogos.

Ao mesmo tempo, outros atletas pedem passagem e têm grande chance de permanecerem no time titular. Ortiz e Nico López são exemplos de jogadores que conquistaram posição fazendo boas participações durante as partidas.

A vez do artilheiro

Deixo Brenner para o final porque, parece-me, trata-se de um goleador que adquiriu confiança e não parou mais de botar a bola pra dentro. Talvez esteja aí o centroavante que tanto nos fez falta na nefasta campanha de 2016.

O que me deixou feliz na vitória contra o Sampaio Corrêa não foi nem a goleada e nem a vitória em si. O que me alentou foi o fato de o Internacional mudar a atitude e se impor diante de um adversário mais fraco. Este talvez tenha sido o nosso grande problema no ano que passou.

*Diário Gaúcho