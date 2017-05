Cacalo: "Excelente estreia"

Paixão Tricolor 15/05/2017 | 08h12 Atualizada em

A partir de uma escalação inteiramente adequada de Renato, o Grêmio realizou uma excelente partida. Tanto coletiva quando individualmente, a equipe esteve muito bem.



Pela qualidade demonstrada, o time faz jus a quem o considera candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Claro, pode até ser um exagero, porque foi apenas a primeira rodada, mas foi uma estreia que correspondeu à expectativa.



O Grêmio teve força, técnica, velocidade e muita capacidade de elaboração de jogadas. Não pareceu a mesma equipe dos jogos irregulares de algum tempo atrás. Foi um grande início de Brasileirão, contra um forte adversário.



Os gaúchos em campo



Como estava previsto, começou o Brasileirão para todas as equipes gaúchas classificadas. Os representantes do interior do Estado na Série B produziram metade daquilo que se esperava: o Juventude venceu em casa, de virada, e o Brasil-Pel começou com uma derrota.



Aliás, depois da campanha muito fraca no Campeonato Gaúcho, o time pelotense preocupa seus torcedores e precisa reagrupar forças para fazer um Brasileirão sem correr riscos de rebaixamento, como ocorreu no Estadual.



Já o representante da capital na Segundona estreou com uma bela apresentação, frente ao forte Londrina, e trouxe para Porto Alegre três pontos muito importantes. O próximo rival é o glorioso ABC de Natal. Dentro do Beira-Rio, o Inter é franco favorito.



Penso que estavam certos aqueles que diziam que o Inter retornaria à Primeira Divisão cinco rodadas antes do final do campeonato da Série B.