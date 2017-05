Cacalo: "Os problemas para a estreia"

Paixão Tricolor 12/05/2017 | 08h02 Atualizada em

Prestes a estrear no Brasileirão da Primeira Divisão, como único representante gaúcho na Série A, o Grêmio novamente passou a acumular dificuldades para que o técnico Renato possa escalar a força máxima. Edílson, Maicon e Lucas Barrios apresentam problemas que podem levar à ausência deles na primeira rodada.

Edílson teve problemas particulares e, logo depois, foi acometido de uma situação de desconforto gastrointestinal. Além disso, chegou a notícia de que a suspensão aplicada por conta da expulsão no Gre-Nal do ano passado, de cinco jogos pela instância inicial, foi confirmada no STJD da CBF.

O atleta vinha jogando por força de um efeito suspensivo que cai, quando há o segundo julgamento. Tendo cumprido dois de suspensão, precisaria cumprir mais três. Os advogados gremistas estão tentando obter a conversão da pena, para que Edílson esteja livre na primeira rodada.

Maicon segue lesionado, sem previsão de retorno, e Lucas Barrios sente desconforto muscular. Isso sem falarmos em Bolaños e Douglas, que seguem de fora do time.

Confiança no treinador

O teste, para Renato, é buscar a melhor solução para a formação, especialmente do meio-campo, que precisa ser consistente na defesa e capaz de apoiar o ataque e, inclusive, marcar gols.

Temos, todos os gremistas, que confiar na inteligência de Renato para que ele adote a melhor alternativa, porque o Botafogo, primeiro adversário no Brasileirão, é duro de ser batido.