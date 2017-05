Cacalo: "Vai começar"

Paixão Tricolor 13/05/2017 | 08h03 Atualizada em

Se fosse no turfe, eu diria, como diz o título, que foi dada a largada para o mais importante campeonato em nível nacional da temporada 2017. Na noite de sexta-feira, já estariam em campo, pela Segunda Divisão, os dois clubes do Interior do nosso estado, Juventude e Brasil-Pel.

Foram reformulados, fizeram contratações. Um manteve seu técnico, e o outro trocou ainda no Gauchão, mas se espera que ambos tenham condições de representar com louvor as cidades e equipes do nosso Interior.

Por outro lado, no sábado entra em campo o campeão de tudo Fifa, que estará tentando manter sua autodenominação conquistando o título da Série B. Como se sabe que enfrentará adversários fracos em relação à sua própria grandeza, começa, desde logo, sendo franco favorito para o título e retorno à Primeira Divisão — com algumas pessoas, inclusive, afirmando que terá resolvido seu retorno à Série A quatro ou cinco rodadas antes do final. É o representante da capital do estado na Segunda Divisão.

Sorte a todos

Finalmente, no domingo, nosso único representante estadual da Primeira Divisão estará em campo, na Arena, para iniciar uma disputa difícil, contra fortes adversários, tendo que se preocupar também com a Libertadores durante algum tempo.

De minha parte, desejo sorte a todos os clubes gaúchos, cada um na sua área de atuação. Espero, primordialmente, que o Tricolor possa realizar boa campanha e, se possível, chegar a alguma conquista.