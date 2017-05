Guerrinha "A Copa do Brasil serve para mostrar se o Inter está no caminho certo"

Guerra Total 16/05/2017 | 07h01 Atualizada em

Proibição

Tudo é lucro.

Após a animadora estreia na Segundona, com goleada sobre o Londrina, fora de casa, o Inter vai agora mudar a página. Pensará na Copa do Brasil, no Palmeiras, mais uma vez fora de casa, quando só está proibido de levar uma bangornada.

Esse complicado desafio contra um dos favoritos ao Brasileirão serve, acima de tudo, para a turma do técnico Antônio Carlos Zago mostrar, com mais clareza, que está realmente no caminho certo.

Progressos - Valeu o ingresso.

Após algumas atuações capengas e resultados ruins, parece que a folga fez muito bem ao Grêmio. Contra o Botafogo, sem alguns titulares, o time do técnico Renato Portaluppi mandou em campo, criou várias chances para fazer um placar ainda maior do que fez e animou o seu povo.

Verdade que a amostragem ainda é pequena, que o desafio de amanhã é mais complicado ainda. Mas, se repetir o desempenho de domingo, tem muita chance de arrancar bem na Copa do Brasil contra o Fluminense.

Assustador - Claro que ainda é cedo.

Mas quem viu a estreia do Vasco, goleado por 4 a 0 pelo Palmeiras, ficou com a nítida impressão de que o dono de São Januário tem pouca bala no tambor.

Após esse início assustador, não é difícil imaginar que o presidente Eurico Miranda, sempre atento, dará um jeito de arrumar a casa e evitar o pior.

Ruído - Tem alguma encrenca.

Nas últimas semanas, o Atlético-PR sofreu três derrotas, levou 16 gols, deixou a quase certeza de que existe algum ruído forte no vestiário da Arena da Baixada.

Dependendo do que acontecer amanhã, no Chile, pela Libertadores, a vassoura vai pegar forte no Furacão.

Perguntinha - Luan vai ser negociado na janela?