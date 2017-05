Guerrinha: "Goleada e identidade"

Guerra Total 15/05/2017 | 08h19 Atualizada em

Começou bem demais.

Mesmo sem ser maravilhoso, mas com eficiência, o Inter, ainda sem alguns dos futuros titulares, fez valer a maior qualidade. Goleou o Londrina, fora de casa, por 3 a 0, somou os primeiros três pontos e mostrou a carteira de identidade aos adversários na Segundona.



Agora, a turma do técnico Antônio Carlos Zago esquece a prioridade da temporada e volta a pensar na Copa do Brasil. Enfrenta o qualificado Palmeiras, outra vez fora de casa, quando entra como desafiante, mas muito interessado em fazer um bom papel.



Esperança – Agradou e muito. Diferentemente do que se viu nos últimos jogos, o Grêmio fez uma bela estreia no Brasileirão. Vitória mais do que merecida sobre o Botafogo, principalmente pela volta do bom futebol.



Alerta – Pintou o alerta. Muito parecido que o que se viu no Gauchão, o Brasil-Pel começou muito mal a sua participação na Segundona. Em Campinas, o Xavante levou 2 a 0 do Guarani e mostrou, com clareza, que tem pouca farinha no saco e vai sofrer na competição.



Virada – Foi uma boa largada. Cheio de dificuldades, com erro de arbitragem a favor, o Juventude derrotou a Luverdense, de virada, por 2 a 1, e depositou três importantes pontos na conta. Claro que nada é melhor do que uma vitória, mas para pensar em prêmio grande o clube da Serra vai precisar de muito mais do que se viu.



Perguntinha – Quem são os inimigos do Inter da Segundona?