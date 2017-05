Pedro Ernesto: "Eliminar o Palmeiras é difícil, mas não é impossível"

Coluna do Pedro 16/05/2017 | 07h31 Atualizada em

Time misto

O que se ouve vindo de São Paulo é que Cuca deve colocar time misto amanhã, contra o Inter. Se isso acontecer, não mudará muito. O Palmeiras tem o maior e mais qualificado grupo do futebol brasileiro. O que mais me interessa é o desempenho do time colorado. O time que eliminou o Corinthians, em São Paulo, pode ter sucesso outra vez. Carlinhos e Edenílson estão de volta. Acrescentam qualidade. A goleada sobre o Londrina emprestou segurança e confiança. Difícil, sim, mas nada impossível.

Ano passado - Aquele Grêmio do ano passado, grande campeão da Copa do Brasil, parecia ter sumido. Reapareceu domingo, contra o Botafogo. Renato acertou a mão outra vez. Arthur deu qualidade para saída de bola ao lado de Ramiro. Léo Moura não deixou saudade de Edílson. Só faltou Luan acertar o pé. Fazer escore na Arena representa a classificação. Considero o jogo de amanhã, contra o Fluminense, decisivo. Repetindo a intensidade do domingo, o Grêmio ganha e abre escore na Copa do Brasil.

Qualidade - Me perguntam muitos vezes quais são os candidatos para ganhar o Brasileirão. Não vejo muitos. Apostaria em Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Grêmio. São meus candidatos. Para o rebaixamento, há uma fila enorme. Só que a competição pode apresentar surpresas. Na Série B, só tem um. O Inter, ganha de cola atada.