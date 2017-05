Pedro Ernesto: "Eu já sabia"

Coluna do Pedro 15/05/2017 | 08h17 Atualizada em

Não é de hoje que afirmo ser a volta do Inter para a Série A um simples cumprimento de tabela. No sábado, foi dada a primeira demonstração. Goleada por3 a 0 no Londrina, lá no Estádio do Café.

Poderia ser com o dobro de gols já que na segunda etapa foi um passeio absoluto. E olha que o Londrina é tido como um time forte, que foi sexto colocado no ano passado e campeão do Interior no Estadual paranaense.



A diferença a favor do Inter é abismal. Não tenho dúvidas em reafirmar que o Inter será campeão com seis rodadas de antecipação. Mas para isto precisa de concentração e apoio dos torcedores.



De Série A



No ano passado, o Inter disputou a Série A com time de Série B. Neste ano, inverteu. Fez time de Série A para jogar a B. No ano passado, foram contratados, entre outros, Fabinho, Fernando Bob, Anselmo e Ariel. Este ano, Carlinhos, Pottker, Cirino, Edenilson, Gutiérrez. Não haverá sofrimento. Voltar para a Série A será consequência da qualidade do time.



Bom começo



Uma goleada seria um resultado muito mais justo, tamanha a diferença entre Grêmio e Botafogo. A novidade foi Arthur. Jogou bem, mas pode mais. Ramiro foi o grande destaque. Fez dois gols e perdeu um dentro da pequena área. Grande começo. Agora é pegar o Fluminense pela Copa do Brasil.