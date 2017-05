Zé Victor Castiel: "Nada vai nos separar"

Paixão Colorada 13/05/2017 | 08h03 Atualizada em

O Internacional vai entrar em campo, neste sábado, em sua estreia no campeonato da Série B, com uma pequena inscrição abaixo do seu escudo. Ali, juntinho do coração dos jogadores, estará a frase "Nada vai nos separar".

Esta singela ação do clube reflete o sentimento que toma a torcida do Inter neste início de uma caminhada importantíssima na história do clube. Se, por um lado, o ano passado trouxe muitas apreensões e dissabores para a torcida, por outro, 2017 tem tudo para ser diferente.

Eu sei que depende do time, do técnico, da diretoria, da estrutura de futebol, enfim... mas nada me tira da cabeça que a nós, torcedores, caberá abraçar nosso time e carregá-lo nos ombros em todas as partidas rumo ao lugar de onde jamais deveria ter saído.

Quanto mais nos conscientizarmos de que estamos, realmente, num patamar inferior ao que sempre estivemos, mais garra teremos para recuperar o tempo perdido e voltar para a primeira divisão.

O Inter, desde a sua fundação, foi um clube que sempre esteve aberto a todos. No Beira-Rio, em todos os jogos, se encontram pessoas de todas as raças, credos, classes sociais e gêneros. É lindo de ver.

Abraçar o clube

Essa vocação genética é que possibilitará ao Colorado, mais uma vez, com o tanque cheio de humildade, aprender com seus próprios erros e passar a acertar novamente.

Só temos duas saídas: relembrar os insucessos do ano passado e sofrer na Segunda Divisão, ou abraçar nosso clube e empurrá-lo de volta para seu lugar no topo, com alegria e, sempre, de cabeça erguida.

De uma coisa tenho certeza: seja em qualquer lugar por onde passar o Inter, nada vai nos separar.