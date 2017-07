Guerrinha: "Ainda falta um zagueiro"

Guerra Total 26/07/2017 | 07h01 Atualizada em

Com as chegadas de Camilo e Leandro Damião, agora falta a direção do Inter utilizar, com urgência, os próximos dias, e encontrar um zagueiro com pompas de titular, daqueles que tranquilizam o torcedor.



Nesta pequena amostragem, ficou bem claro que até o argentino Vitor Cuesta, dono da posição pelo lado esquerdo da zaga, está longe de ser uma afirmação e talvez possa atingir esse objetivo quando tiver um companheiro que consiga dar conta do recado.

MISTO — É quase pule de dez.

Com uma vantagem oceânica, sem nenhuma chance de entregar o ouro, o Grêmio cumpre tabela, amanhã, em Curitiba, contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil. E tudo indica que vai deixar alguns dos seus titulares sentados na casamata.

Nesta semana, o que mais interessa para a turma do técnico Renato Portaluppi não é o enfrentamento com o Furacão e, sim, o confronto de domingo, diante do Santos, inimigo direto na tabela do Brasileirão e que não permite um tropeço.

ABERTO — Tudo pode acontecer.

Pelo que se viu nos primeiros 90 minutos, Cruzeiro e Palmeiras fazem a decisão mais equilibrada deste meio de semana pela Copa do Brasil.

Após o empate em 3 a 3, fora de casa, a Raposa tem uma vantagem mínima, mas vai precisar fazer força para e garantir a vaga.

CANSAÇO

Sorte de Corinthians e Grêmio.

Logo mais, na Vila Belmiro, Santos e Flamengo decidem quem passa e quem fica pelo caminho na Copa do Brasil. A coisa mais certa da noite é que os dois terão que usar titulares, jogar no limite e podem pagar a conta nos próximos jogos do Brasileirão.

Perguntinha

O São Paulo vai escapar da degola?