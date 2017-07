Guerrinha: "Grêmio venceu porque a qualidade falou mais alto"

Guerra Total 17/07/2017 | 08h03

Após um primeiro tempo sem sal, quando saiu perdendo para a Ponte, o Grêmio reagiu nos últimos 45 minutos, entrou nos eixos, marcou três vezes, cumpriu com o seu objetivo e fechou a rodada menos distante do líder Corinthians.

Uma vitória merecida, que deixa o time do técnico Renato Portaluppi mais esperançoso. Agora, o Tricolor tem dois jogos fora da Arena, e precisa seguir depositando pontos na conta e esperando por novos fracassos do Timão.

GORDURA – O Juventude deixou a desejar, perdeu para o Ceará a liderança, mas permanece bem na foto, graças à gordura acumulada nos jogos anteriores. Uma derrota normal. O time tem todas as chances de retomar os resultados e a ponta da tabela.

BISTURI – Como aconteceu na maioria dos jogos, o Inter não teve produção, levou 2 a 0 do CRB e deixou claro que precisa, com urgência, alterar a rota, se quiser voltar à elite em 2018. Está mais do que na hora de o presidente Marcelo Medeiros entrar em cena, pegar o bisturi e fazer as necessárias correções.

PERIGO – Complicou de novo.

Num jogo em que tinha a chance de pegar o elevador, o Brasil-Pel perdeu para o Figueirense e ficou mais perto da pior zona da tabela.

Agora, mais do que nunca, o Xavante necessita buscar pontos fora de casa para não entrar no Z-4.

Perguntinha

Quando o Inter vai entrar nos trilhos?