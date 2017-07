Guerrinha: "Inter tem mais um desafio"

Guerra Total 18/07/2017 | 07h00 Atualizada em

É mais uma chance.

Atrapalhado, sem produção, com resultados abaixo do esperado, o Inter tem mais um desafio, logo mais, no Beira-Rio, contra o ainda mais atrapalhado Luverdense, quando não pode deixar de somar os três pontos de jeito nenhum.

Neste momento complicado, atrás de lugar no G-4, o Colorado vai precisar, como nunca, da força do seu povo, que tem feito de tudo e não pode se esquecer que nada é maior do que o clube.

SAUDADES – Ninguém imaginava. Antes das muitas lesões, o capitão Maicon, dono de uma bola redonda, elogiado na maioria das vezes, era visto como titular indiscutível, peça indispensável e sem risco de perder a vaga no time do técnico Renato Portaluppi.

Mas com as belas atuações de Arthur e Michel, que conseguiram um casamento quase perfeito, nem o maior fã do camisa 8, do até então indiscutível titular, tem saudades do ex-dono da braçadeira.

ATORDOADO – Aumentou a agonia. Mais uma vez, o São Paulo jogou muito pouco. Perdeu para a Chapecoense, completou nove jogos sem vitória, fechou a rodada no Z-4 e mostrou que está completamente atordoado. Se não achar o furo da bala com urgência, o dono do Morumbi vai, no mínimo, mandar boa parte do seu povo para o Instituto de Cardiologia.

MAIORIA – Estourou na maioria. Os verdadeiros torcedores do Vasco, aqueles que se preocupam apenas com o futebol, pagaram uma conta que não deles: foram proibidos de assistir ao jogo contra o Santos. Já passou da hora de se fazer alguma coisa para acabar, de vez, com os bagunceiros e proteger as pessoas que ficam longe das confusões.

PERGUNTINHA – O Inter vai seguir como está?