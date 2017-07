Guerrinha: "Jogo contra o Vila Nova, em Goiânia, é de risco"

Guerra Total 22/07/2017 | 07h01 Atualizada em

Neste sábado, em Goiânia, o Inter, dono do grupo mais qualificado, dono dos maiores salários, mas ainda atrapalhado, fora do G-4, visita o Vila Nova. O time goiano faz campanha acima do esperado e até sonha com a elite em 2018.



Tudo indica que o Colorado, como tem acontecido, terá que fazer força e mostrar muito mais do que tem mostrado para ultrapassar o degrau e ingressar na turma dos quatro melhores. Tudo isso para acalmar o seu povo e, acima de tudo, salvar o pescoço do técnico Guto Ferreira.

RESPEITO — Parece mas não é pouco.

A cada jogo que faz, fica muito claro que o Grêmio, mesmo quando utiliza reservas, consegue dar uma resposta positiva, com vitórias sem muito esforço, numa prova de que está redondo, cheio do moral e, acima de tudo, com o respeito dos seus adversários.

Essa é uma vantagem considerável do técnico Renato Portaluppi em relação aos outros que estão na briga pelo caneco e pode ser decisiva para o fim do longo jejum na competição mais exigente da temporada.

Piada do Guerra

Sexta-feira, quase fim da noite, um homem, baixinho, cara de poucos amigos, entrou no bar mais famoso da cidade, que costumava reunir os beberrões. Foi até o balcão, pediu uma cerveja, pegou na mão uma pistola de 12 balas e não deixou por menos.

— Vocês já devem ter notado que tenho uma pistola de 12 tiros. Agora, quero saber quem está saindo com a minha mulher? — questionou em alto e bom som.

No meio de um silêncio que permitia ouvir o zunido de um mosquito, apareceu uma voz isolada, do fundo do recinto.

— Amigo, a única coisa que posso lhe dizer é que você não tem munição suficiente...