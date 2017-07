Guerrinha: "O Grêmio joga na condição de favorito no Morumbi"

Guerra Total 24/07/2017 | 07h03 Atualizada em

Futebol é momento.

Verdade que o jogo é no Morumbi, que o São Paulo precisa os três pontos como um faminto necessita de um prato de comida, mas a maior verdade é que o Grêmio está voando baixo e joga na condição de favorito.

Se repetir as últimas atuações, quando passou pelos adversários ao natural, o time do técnico Renato Portaluppi tem as melhores chances de acabar a noite com três pontos e mais vivo do que nunca na corrida pelo caneco do Brasileirão.

Continuidade - Não foi nenhuma surpresa.

Com a mesma bolinha de chorar, o Inter perdeu para o frágil Vila Nova, fechou a rodada mais atrasado do que estava e deu mais uma prova de que está no caminho errado para quem entrou como favorito na competição.

Mas o pior do novo fracasso no Serra Dourada nem foi a atuação do time. Ficou por conta das manifestações dos dirigentes, que demonstraram convicção no que está sendo feito, assinaram na continuidade de tudo o que está acontecendo e deixaram o torcedor mais perto do Instituto de Cardiologia.

Gasolina - Começa a assustar.

Fora de casa, o Juventude fez uma das piores atuações na Segundona, levou uma goleada do Oeste, despencou na tabela e deixou a impressão de que necessita colocar gasolina no tanque.

Dono de 27 pontos, o time da Serra está bem perto de garantir permanência na turma que está, mas a chance de chegar na elite está ficando menor.

Alívio - Melhorou um pouco. Na estréia do técnico Clemer, o Brasil-Pe conseguiu o que mais precisava para quem estava começando a ficar perto do perigo. Em casa, derrotou o Paysandu, chegou aos 20 pontos e deu um belo passo para se afastar do indesejável Z4.

Perguntinha - O Inter sabe porque está fracassando?