Guerrinha: "Poderia ter sido melhor"

Guerra Total 25/07/2017 | 07h01 Atualizada em

Mesmo fora de casa, o Grêmio jogou mais do que o São Paulo, saiu na frente no marcador e teve o jogo sob total controle a maior parte do tempo. Mas deu bobeira em um único lance, levou o empate e perdeu dois pontos que podem fazer falta na hora de fechar a conta.



Agora, o time comandado pelo técnico Renato Portaluppi fica mais longe do líder Corinthians e mais obrigado ainda

a fazer o seu dever de casa. A começar pelo jogo contra o Santos, neste domingo, na Arena.

CONSELHO

Está mais do que certo.

Além de jogar uma bola redonda, o menino Arthur mostra que tem uma cabeça privilegiada quando diz que o Grêmio não deve se preocupar tanto com o Corinthians, pelo menos neste início de Brasileirão.

Em outras palavras, o volante diz que o mais importante de tudo é o Tricolor fazer a sua parte: buscar os pontos que tem a disputar, sem se importar tanto com o atual líder da tabela. Se conseguir isso, como projeta o titular de Renato Portaluppi, o dono da Arena vai seguir muito vivo na briga pelo caneco.

ALTERNATIVAS

É vitória ou encrenca.

Logo mais, no Beira-Rio, o Inter, atrasado na tabela, jogando uma bola mixuruca, com mudanças na escalação, recebe o Oeste, que já sonha com a chance de entrar no G-4 e quer complicar ainda mais a vida do rival.

Mais um jogo decisivo para o técnico Guto Ferreira e para os homens do futebol, todos pressionados. O Inter depende de uma vitória para acalmar o ambiente, talvez ingressar no G-4 e evitar outra noite de estragos na Padre Cacique.

CANDIDATO

Está pintando a tragédia.

Quando tinha a chance de começar a reagir, o Vitória confirmou o péssimo momento. Perdeu para a Chapecoense, em casa, fechou a rodada na penúltima posição e deixou a impressão de que está louco para beijar a lona. Falta muita coisa para acontecer, mas pela ruindade e pelos problemas, que não são poucos, o time baiano vai ter missão complicada pela frente.

DIFERENTE

Deu gosto de ver.

Num jogo complicado, o meia Éverton Ribeiro provou que vale o alto investimento do Flamengo. Ele mandou e desmandou em campo contra o Coritiba, quando o Mengão ganhou só no final e salvou a pele do técnico Zé Ricardo.

PERGUNTINHA

Quem vai tirar a invencibilidade do Corinthians?