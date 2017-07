Guerrinha: "Simplesmente imperdível"

Guerra Total 13/07/2017 | 07h00 Atualizada em

É noite para ficar na frente da TV.

Logo mais, na Ilha do Urubu, Flamengo e Grêmio, os mais próximos perseguidores do líder Corinthians, se enfrentam num jogo simplesmente imperdível, que vai deixar o vencedor mais esperançoso de título e o perdedor bem mais longe do caneco.

Pelo que se viu dos dois até agora, em consideráveis 12 rodadas, tudo pode acontecer neste confronto: o dono da casa quer confirmar a evolução, e o visitante só pensa em acabar com a falta de resultados.

DESTEMIDO – Nada é por acaso. Aquele segundo gol do Inter contra o Ceará só poderia acontecer dos pés de um jogador que não tem medo de arriscar e que, muitas vezes, até acaba mandando um chute fácil para as proximidades da bandeira de escanteio.

Destemido, o uruguaio Nico López pegou uma sobra de bola que já deveria ter entrado na conclusão de Pottker, meteu o pé e acertou num lugar em que os goleiros tentam e não chegam.

LUCRO – Dá para comemorar. Fora de casa, contra um Náutico muito mais animado do que estava tempos atrás, o Juventude saiu atrás no marcador, buscou o empate, fez bom enfrentamento e ganhou um ponto precioso. Com o empate em Recife, o time do técnico Gilmar Dal Pozzo segue na ponta da tabela e dá outra prova de que não é apenas participante.

REAÇÃO – Melhorou e muito. Assustado, com a corda no pescoço, o Brasil-Pel levou um susto, mas virou o marcador e derrotou o Oeste, para alegria do seu fanático povo. Mesmo que permaneça na segunda página da tabela, o Xavante dá sinais de que vai salvar o pescoço da guilhotina.

PERGUNTINHA – Gata Fernández vai deixar saudades?