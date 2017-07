Pedro Ernesto: "Espero que Guto Ferreira tenha bom senso"

Coluna do Pedro 22/07/2017 | 07h01 Atualizada em

Sem esta de três atacantes, que deixa o time desequilibrado. Melhor seria com Juan, que completaria com D'Alessando uma dupla de armadores e encheria o setor. Outra possibilidade é de colocar Fabinho. Foi assim contra o Londrina, no primeiro jogo da Série B, quando o Inter ganhou por 3 a 0.

Deixar dois volantes no meio competindo contra quatro ou cinco que o adversário coloca no setor significa perder o meio-0campo e e entregar a possibilidade de êxito no jogo. Não dá para cometer erros que já foram cometidos. O Inter precisa andar para frente, esperar por Camilo e Damião e iniciar um novo ciclo. Mas antes deles seria bom conquistar a vitória neste sábado.

REFORÇOS

Por mais que se fale mal de Damião — e há motivos muito evidentes para se falar nisso —, por mais que se diga e reprove a chamada volta de quem já foi, entendo que Damião poderá dar ao Internacional a força ofensiva que falta. O jogo contra 0 Luverdense poderia ser uma goleada. Muitas chances de gol foram desperdiçadas. Um centroavante não erra tanto. E Camilo poderá ser o grande armador que faz falta, pois nem D'Alessandro está conseguindo ser.

FERNANDINHO

É de Renato boa parte do mérito de uma espécie de ressurreição desse jogador. Ele foi contratado como grande esperança, custando muito e ganhando muito bem, e logo foi dispensado por ineficiência. Quando voltou, Renato o colocou debaixo do braço, acreditando no seu futebol. Hoje é um jogador importante, quer seja entrando durante ou jogo ou começando, como foi o caso de quarta-feira. O Grêmio está recuperando um atacante raro, que tem jogada pessoal.

Leia outras colunas do Pedro Ernesto