Pedro Ernesto: "Momentos delicados"

O Inter precisa arrumar seu time e sua segurança. Lamentavelmente, são estas as preocupações que me levam para o Beira-Rio nesta noite gelada. Arrumar o time para ganhar dentro de casa, o que só aconteceu uma vez, e sobre o lanterna Náutico. Se isso não ocorrer, o trabalho ficará para a segurança.

Por mais que se repita que atos de vandalismo são condenáveis, grupos de torcedores aparecem quebrando tudo. Que não venham se queixar da Brigada Militar. Ganhar do Luverdense significa fazer o óbvio. A grandeza do Inter não permite outra coisa. Com todo respeito ao time do Mato Grosso, é o mínimo que se espera.

Mídias sociais

Tudo que digo na Rádio Gaúcha ou escrevo aqui nesta coluna rola pela internet. Torcedores do CRB me escrevem indignados porque afirmei que o Inter é muito melhor do que o CRB. Falam em falta de respeito. Não concordo. Todos sabemos a grandeza do Inter e a diferença para seus adversários. Não é do meu feitio desprezar pessoas ou clubes, mas preciso ser verdadeiro no que falo e escrevo. Espero que os amigos gaúchos de Lucas do Rio Verde não se ofendam, mas o Inter deve ganhar o jogo desta noite.

Tabela de jogos

O Grêmio tem jogos, teoricamente, muito mais fáceis do que o Corinthians até o final do primeiro turno. O time paulista encara Fluminense, Flamengo e Atlético-MG, entre outros. Os jogos do Grêmio são contra adversários mais fáceis, e ainda pode poupar titulares na volta contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil. Claro que tudo é na teoria, mas penso que as chances de encostar na liderança não são pequenas.