Pedro Ernesto: "Ninho destroçado"

Coluna do Pedro 14/07/2017 | 07h01 Atualizada em

O Flamengo estava invicto no Ninho do Urubu. Ontem, o Grêmio chegou lá e chutou o ninho para bem longe. Fez uma marcação muito forte, previlegiou sempre a posição defensiva e o Flamengo não conseguiu chegar com frequência levando perigo.

O Tricolor teve sorte de marcar um gol numa bola que foi entregue por Trauco para Luan. O Fla buscou pressionar no segundo tempo, encheu seu time de atacantes, mas a fúria defensiva do Grêmio foi implacável.

Chance de gol, mesmo, o Flamengo não teve. Grande vitória! O time de Renato continua vivo no Brasileirão. Os visitantes ganharam quase todos os jogos na rodada, todos com a mesma forma de jogar: muita marcação. O Grêmio fez o mesmo. Bem fechadinho e buscando o erro do Flamengo. Ganhou e destroçou o ninho carioca.

Bolaños

Muito estranho o que acontece com esse jogador. Precisa de recuperação física, arruma problemas pessoais que o impedem de viajar. O clube não divulga suas dificuldades, preservando-o. Claro que surgem versões nos papos de amigos e pelas redes sociais, mas fica tudo no terreno do boato. O Grêmio gostaria muito de vender o equatoriano, mas não aparecem propostas.

CRB

Sou capaz de apostar em mais uma vitória do Inter amanhã, sobre o CRB, em Alagoas. Sempre que vi essa equipe em ação, ela mostrou futebol de baixa qualidade. Enquanto isso, o Inter repete o time pela terceira vez e mostra mais futebol a cada jogo.

A evolução tem sido sistemática.