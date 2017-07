Pedro Ernesto: "Última oportunidade"

Coluna do Pedro 13/07/2017 | 07h00 Atualizada em

Escrevo sem saber o resultado de ontem do Corinthians. Seja qual for o placar, não altera a necessidade do Grêmio de ganhar do Flamengo. Três derrotas consecutivas atrasaram demais. Pior é que precisa ganhar de um dos melhores times do campeonato. O Flamengo vive grande momento. Na Ilha do Urubu, acumula vitórias consecutivas. Só que o Grêmio precisa se superar se ainda quiser ter chance de chegar ao título. Se o resultado não vier, ainda sobrarão a Libertadores e a Copa do Brasil. Ainda é bastante, mas o melhor será agarrar esta última oportunidade de continuar vivo dentro do Brasileirão.

Cláudio Winck

Gosto muito desse jogador. Suas qualidades técnicas são muito grandes. Seu chute é quase sempre forte e certeiro. Tem defeitos de marcação, mas se fosse bom nisso estaria na Seleção Brasileira. Precisa de continuidade, o que, em princípio, está garantido. Winck tem tudo para deixar cair no esquecimento William. Espera-se que não se lesione e consiga ser importante na campanha do Inter. Jogador de qualidade sempre agrega valor.

Mesmo time

Guto Ferreira deve escalar o mesmo time pela terceira vez seguida. Melhor ainda: os jogadores escolhidos por ele são os melhores. A qualidade colorada poderá ser vista a olho nu neste novo modelo do time colorado. Continuo acreditando numa classificação tranquila e antecipada. O Inter é o diferente da turma. Seu arsenal é muito mais poderoso.