Zé Victor Castiel: "Repetição e parcerias"

Tudo indica que Guto Ferreira vai poder contar com a mesma equipe que jogou contra o Ceará na partida de amanhã, contra o CRB, em Maceió. Isso é muito importante, na medida em que o Internacional necessita não só definir o time titular, como dar continuidade às parcerias que estão se formando entre os jogadores, em campo, com vistas à melhora da performance.

Uma vitória amanhã certamente colocaria o Colorado no rumo definitivo da zona de classificação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. É muito cedo, no entanto, para saber se o jogo contra o Ceará não foi uma mera exceção. Somente com a continuidade de boas atuações é que poderemos ter a tranquilidade suficiente para empurrar os adversários e obter boas vitórias dentro do Beira-Rio.

Incrível que estejamos enfrentando dificuldades no jogos dentro de casa, justamente no lugar onde sempre fomos muito fortes. Talvez essa má notícia seja a principal surpresa que nos trouxe à Segunda Divisão.

Imposição no Beira-Rio

A suposição sempre foi a de que os jogos em casa seriam os mais adequados para o Internacional somar pontos, pela sua superioridade técnica em relação aos adversários. Não é isso o que que está acontecendo.

A principal mudança de objetivo, no momento, é, definitivamente, conseguir impor-se diante de adversários que jogam retrancados no Beira-Rio. Para isso, é fundamental uma sequência de boas partidas.