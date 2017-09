Cacalo: "A hora do caldeirão"

Paixão Tricolor 20/09/2017 | 07h00 Atualizada em

O jogo de hoje à noite na Arena, contra o Botafogo, pode ser chamado de jogo do ano, até agora. Depois de ser desclassificado na Copa do Brasil e estar distante do Corinthians no Brasileirão, a Libertadores é o grande objetivo tricolor. O 0 a 0 da primeira partida no Rio de Janeiro transferiu para o Grêmio a necessidade de vencer em Porto Alegre, para não depender da disputa por pênaltis.

A equipe estará desfalcada provavelmente de um jogador deveras importante, que é o Luan, cujas possibilidades de atuar são remotas em face da lesão e do tempo para a recuperação. Pedro Geromel deve ir a campo, uma vez que recuperado de sua lesão muscular. É sabida a dificuldade de arranjar substituto para Luan e, trata-se de assunto superado.

Ainda assim, temos consciência de que o Grêmio possui equipe suficiente para derrotar o Botafogo, mas reconhecemos no adversário um forte concorrente. Nessas condições, chegou a hora de não repetirmos o sufoco que passamos em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro.

Em busca da classificação

A extraordinária torcida gremista, imbatível no apoio ao seu clube, reconhecendo o esforço e a dedicação de seus profissionais, estará lotando a Arena e "incendiando" o estádio na busca da vitória do nosso time. É a nossa hora. É hora do povo tricolor entrar em ação. Vamos em busca da classificação, acreditando na história e nas glórias já conquistadas pelo nossa camisa.