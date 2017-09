Cacalo: "O Rei de Copas está rumo ao tri da Libertadores"

Paixão Tricolor 21/09/2017 | 07h00 Atualizada em

O Grêmio mostrou, ontem à noite na Arena, a força de sua camisa gloriosa. Foi um jogo dificílimo, em que prevaleceu a raça, a garra tricolor e o esforço de seus jogadores. A imbatível torcida gremista deu um verdadeiro show de ativa participação, sendo um dos fatores decisivos na conquista.

E mais uma vez ficou demonstrado como é fundamental a presença de um centroavante qualificado. Quando o jogo engrossa, o centroavante vai lá e decide. Dá-lhe GRÊMIO, Rei de Copas, rumo ao tri da Libertadores.

O calendário brasileiro

Algumas medidas precisam ser adotadas para que o futebol brasileiro volte a ser interessante e atraia interesse popular. Não é possível que o maior campeonato de clubes da América Latina seja relegado a um segundo plano.

Há muitos interesses em jogo.Um deles é o trabalho da televisão, de um modo geral, que deve ser muito bem considerado. Por outro lado, a CBF sofre concorrência das federações estaduais. Ainda há uma coincidência de datas com as competições organizadas pela Conmebol, no caso, a Libertadores e a Copa Sul-Americana.

O primeiro e mais importante passo a ser dado na busca de um objetivo comum é o estabelecimento de um maduro e consistente diálogo. Sem isso, nada irá para frente. Mesmo que haja choque de opiniões, todos os interessados têm de pensar no fortalecimento do nosso futebol. O que não pode continuar se repetindo é que, numa competição do nível do Brasileirão, alguns clubes optem por colocar equipes reservas. Algo está errado.