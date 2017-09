Cacalo: "Por ser o reserva de Barrios, Jael deve ser inscrito na Libertadores"

Paixão Tricolor 30/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Quarenta e oito horas antes desta partida semifinal contra o Barcelona-EQU, o Grêmio tem condições de escrever ainda três jogadores nas vagas daqueles que deixaram o clube. Muito se falava que Luan não tinha substituto. Realmente não tinha, mas com a cautela do departamento de futebol, agora haverá atletas que possam substituí-lo. Com o retorno de Douglas, a chegada de Cícero e o crescimento de Patrick, já se pode pensar em quem vai jogar e ser inscrito para a Libertadores.

E, quero raciocinar ainda, contando com a volta de Luan. Nestas condições, há quatro atletas para ocuparem três vagas. Cristian e Cícero, recém contratados devem ser relacionados. Em tese sobraria uma vaga para Patrick ou Jael. Jovem, promissor, excelente jogador, teoricamente a vaga deveria ser de Patrick. No entanto, considerando que Luan retorna, que teremos outros dois para o meio campo, nestas novas contratações, percebe-se que este setor estará bem servido.

Porém, mesmo de qualidade técnica inferior a Patrick, com outro estilo e perfil, Jael é o reserva imediato de Lucas Barrios, o centroavante deverá ser inscrito. As razões começam por esta que alinhei e fundamentalmente porque o técnico Renato aprecia uma equipe com centro avante de verdade, quando mais não seja, pelo estilo, para um final de jogo difícil. Assim estarão supridas as ausências de meio-campo e de atacante de área. Enquanto isso, quero muito ver Patrick no domingo contra o Fluminense.