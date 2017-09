Guerrinha: "Chegou a grande noite"

Guerra Total 20/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Logo mais, numa Arena pintada de azul, Grêmio e Botafogo decidem quem se candidata ao título da Libertadores e quem se despede da competição mais cobiçada da América.

Uma decisão que promete emoção do início ao fim, com otimismo dos dois lados. A partida tem cara de equilibrada pela queda técnica do dono da casa e pelo enorme otimismo do visitante. O jogo vai exigir o empurrão do povo tricolor.

QUALIDADE _ É uma bela notícia.

Sem D'Alessandro, que faz muita diferença, parece que o Inter vai encarar o Náutico, fora de casa, com Camilo, que pode fazer o torcedor colorado sentir menos saudades do seu diferenciado.

Com a presença de um armador, experiente, acostumado a pifar os homens mais adiantados, o time do técnico Guto Ferreira segue forte para buscar mais três pontos e ficar perto da elite.

VANTAGEM _ Só falta o carimbo.

Após o empate com gol fora de casa, o Santos volta a enfrentar o Barcelona de Guayaquil, dentro da Vila Belmiro, com todas as chances de garantir a classificação para a semifinal da Libertadores.

Até as paredes sabem que o time equatoriano é atrevido, que o Peixe terá importantes desfalques, mas em condições normais a turma do técnico Levir Culpi vai confirmar.

SURPRESA _ Não dá para entender.

Mesmo com uma campanha muito acima do que se imaginava, o Criciúma quebrou os pratos com o técnico Luís Carlos Winck.

A causa, segundo se sabe, foi um desentendimento com integrantes da direção, que meses atrás já haviam tentado puxar o tapete de um profissional que tem muito futuro.

Perguntinha

Como o Grêmio vai se portar sem Luan?