Guerrinha: "Com vitória, Inter ficou próximo da elite"

Guerra Total 28/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Ontem, em um Beira-Rio pintado de vermelho e branco, o Inter, com o talento de D'Alessandro, o engenheiro, o camisa 10, teve de tirar sangue das unhas para vencer um competente América-MG.

Mesmo com o acesso à Série A encaminhado, a turma da Padre Cacique voltou a apresentar erros na defesa e não teve vida fácil diante do melhor adversário na competição. Agora, o desafio será contra o desesperado Santa Cruz, sábado.

Méritos

É questão de justiça.

Agora que está bem perto de carimbar matematicamente a volta para a elite, é preciso dizer que boa parte dos elogios devem ser depositados na conta de Roberto Melo, que acertou na grande maioria das contratações.

Na prática, o homem que comanda o futebol no Beira-Rio pesquisou o mercado, entregou para os técnicos todos os ingredientes para o Colorado enfrentar, com sobra, os desafios da Segundona.

VESTIBULAR _ Vai sair faísca.

Desde a saída de Pedro Rocha, o Grêmio ainda não encontrou a peça ideal para ocupar a vaga no lado esquerdo, que tanto pavor levou aos adversários na caminhada de 2017.

Pelo que se ouve falar, teremos um renhido vestibular, com três candidatos: Fernandinho, Arroyo e Everton _, sem favorito e totalmente em aberto.

PERIGO _ Encardiu a situação.

Dentro de casa, na obrigação, o Brasil-Pel perdeu para o Luverdense, empacou nos 33 pontos e vai fechar a rodada muito perto do lugar que ninguém quer ficar: o Z-4.

O tropeço apertou a gravata do Xavante, que vai ter de andar perto do erro zero se quiser salvar o ano.

AMBIÇÃO _ Poderia ter sido melhor.

Contra o quase rebaixado ABC, o Juventude largou na frente, depois tentou manter a vantagem, acabou vitimado com o empate e complicou a sua vida na busca pelo G-4.

Chance ainda existe, mas esses dois pontos desperdiçados por falta de ambição pode custar muito caro para o clube da Serra.

Perguntinha

Ficou em boas mãos a Copa do Brasil?