Guerrinha: "É bom o Grêmio abrir o olho no Brasileirão"

29/09/2017 | 10h45

Até as paredes sabem que as chances de ficar com o caneco do Brasileirão são mínimas, mas o jogo de domingo, na Arena, contra o Fluminense, é daqueles que valem muito mais do que parece.

Além de servir para azeitar o time, visando à decisão contra o Barcelona, de Guayaquil, o confronto contra os cariocas pode valer a retomada da vice-liderança e mais tranquilidade para garantir vaga na Libertadores do próximo ano.

SACRIFÍCIO _ Chega a dar pena.

Goleador do último Paulistão, contratado para fazer o Inter sofrer menos, o atacante Pottker está fazendo uma função que prejudica o seu rendimento ofensivo: auxiliar de lateral.

Na sofrida vitória sobre o América-MG, ele foi visto mais vezes perto do gol defendido por Danilo Fernandes do que da área adversária, o que não deixa de ser um desperdício e um sacrifício para quem sabe marcar gols.

SEGREDO _Essa ninguém sabia.

Após a conquista sobre o Flamengo, o técnico Mano Menezes revelou que orientou treinos, no dia de jogo, de cobranças de penalidades.

Claro que não foi só por isso que a Raposa levou o caneco da Copa do Brasil, mas certamente ajudou e muito a calibrar a pontaria.

INJUSTIÇA _ Escolheram o Cristo errado.

Verdade que Muralha é comum, mas culpá-lo pela derrota na Copa do Brasil é uma enorme injustiça.

Não custa lembrar que o mais odiado entre todos os jogadores do Mengão não levou gol e quem desperdiçou a chance de caneco atende pelo nome de Diego.

