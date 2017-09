Guerrinha: "É jogo para mais três pontos no Beira-Rio"

Guerra Total 30/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Neste sábado, no Beira-Rio, o Inter, sobrando na turma, sem nenhuma chance de deixar escapar a vaga na elite em 2018, recebe o atrapalhado Santa Cruz, metido na briga para escapar da degola.

Mesmo com a ausência de algumas peças no campo e no banco, o Colorado, dono de muito mais qualidade, somado pelo fator local, tem todas as chances de fazer outra vitória e, talvez, respirar ainda mais aliviado na ponta da tabela da Segundona.

PROMETE _ Vale mais do parece.

Neste domingo, na Arena, Grêmio e Fluminense se enfrentam num jogo que é mais importante do que se imagina.

Para o mandante, representa a chance de estancar as derrotas, tentar retomar a segunda posição na tabela. Para o visitante, a possibilidade de somar ponto e se afastar da zona perigosa. Pelos ingredientes, tudo indica que o espetáculo vale o ingresso no Humaitá.

Piada do Guerra

Terêncio leva a sua vaca para cruzar com o touro de dona Carlota. Depois de ajudá-los no que podiam, os dois ficam ali, pendurados no alambrado, olhando os animais transarem.

Aí o Terêncio comenta:

_ Carlota, eu tô doidinho pra fazer aquilo que o teu touro tá fazendo na minha vaca!

E ela:

_ Não fique constrangido, Terêncio! A vaca não é tua?