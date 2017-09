Luciano Périco: "Alerta máximo para o Tricolor no Brasileirão"

Gigante da Galera 26/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Com seis vagas para a Libertadores 2018, a briga na ponta de cima da tabela no Brasileiro esquentou de vez. O Corinthians está com a mão na taça e praticamente garantido na competição sul-americana.

Mas o que há com o Grêmio? A queda de rendimento no returno é assustadora. Apenas 22,2% de aproveitamento, com três derrotas seguidas. O Tricolor queimou toda a gordura. Depois de 12 rodadas, deixou a vice-liderança, algo improvável.

O time de Renato parece ter esquecido o futebol que encantava a todos. Vive uma crise técnica. O ataque parou de funcionar. O meio-campo não cria mais. Na tabela, o Santos já passou e o Palmeiras colou. Cruzeiro e Botafogo estão no bico. E o Flamengo no mocó.

É hora de estancar a sangria, antes que seja tarde. Arrumar a casa! A prioridade é a semifinal da Libertadores. Só que, para chegar lá recuperado, tem de acertar o passo.

PENSANDO EM 2018

Pelo cenário atual da Série B, é difícil pensar que o Inter não consegue o acesso com toda tranquilidade. Portanto, já vale ver o que precisa reforçar. Sobe a régua de exigência. Vai mudar a turma!

No gol, tudo beleza com Danilo Fernandes. A lateral direita ainda carece de um titular definitivo. Falta um zagueiro de imposição para fazer dupla com Cuesta. E mais um defensor para o elenco. Uendel não tem um reserva imediato, a resposta de Carlinhos não é boa.

Charles e Dourado, ok! Tem de acertar a permanência de Edenilson. Se D'Alessandro não quiser pendurar as chuteiras, renovação nele. É interessante manter Damião, o empréstimo termina em julho. Camilo ainda precisa provar se vale o investimento. Se vier assédio de fora, tem de segurar Pottker. Sasha e Nico López já estão em casa. Ver os destaques da base e mais contratações pontuais para fechar o grupo.