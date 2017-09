Luciano Périco: "Cícero foi a última cartada do Grêmio"

Gigante da Galera 30/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Quando todo mundo imaginava que o Grêmio não buscaria mais reforços, veio a surpresa! Acreditando no poder do técnico Renato em recuperar jogadores que não vivem bom momento, os dirigentes acertaram com Cícero para a Libertadores. A contratação do meia teve a bênção do treinador gremista, que já tinha trabalhado com ele no Fluminense em 2007 e 2008, conquistando a Copa do Brasil e sendo vice na Libertadores.

Sem jogar desde julho, Cícero estava afastado do grupo do São Paulo após a saída do técnico Rogério Ceni. Jogou 30 partidas e marcou quatro gols. Com a incerteza de poder utilizar Douglas, chega para ser mais uma opção no meio-campo. É um jogador de qualidade técnica, que cadencia o jogo, tem força física, vai bem na bola aérea e tem boa experiência para encarar jogos pegados. Pode atuar de segundo volante ou meia. O Grêmio opta por um contrato de três meses, podendo ser renovado para 2018. Com passagem no futebol do Exterior e na Seleção Brasileira, Cícero pode dar uma boa contribuição!

SAUDADE _ Wianey Carlet vai fazer muita falta! Era um homem polêmico, de opiniões fortes. Adorava uma boa discussão! E estava sempre pronto para sacanear alguém, com sua cara preparada. Ficarão as ótimas lembranças do convívio com ser humano Wianey Carlet. Na verdade, ele não era o Azedinho! Era o Tata! O coração que parou, era gigante! Não cabia no seu peito. Tantas lembranças boas ficarão na memória. Descansa em paz, meu querido amigo!

FALTA POUCO _ Mais quatro vitórias! É o cálculo do Inter para voltar ao convívio da elite em 2018. Sem Uendel, suspenso, e com a possibilidade de poupar titulares, como D'Alessandro, para encarar o Paraná na sequência, o Colorado ainda é amplo favorito para bater o Santa Cruz. A campanha dos pernambucanos na Série B é muito fraca. Falando em D'Ale, a permanência do 10 é a prioridade dos dirigentes. O argentino é a ficha 1 para renovação no Inter!

CTG NA RAPOSA _ O título do Cruzeiro na Copa do Brasil tem um toque gaúcho. Vários integrantes do grupo passaram pelo Rio Grande do Sul. O técnico Mano Menezes e seus auxiliares James Freitas e Sidnei Lobo, o preparador físico Eduardo Silva, o Dudu, o artilheiro Rafael Sóbis e o gerente de futebol Tinga são gaúchos. O zagueiro Léo e o lateral Lennon também atuaram por aqui. Título com cheiro de churrasco e gosto de chimarrão.